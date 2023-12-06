تمهيدا لافتتاحها.. وكيل الصحة يتفقد تجهيزات العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح صباح اليوم الأربعاء مستشفى النجيلة المركزي ترافقه الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد طالب مدير المستشفى وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى والوقوف علي التجهيزات الجارية بالقسم بطاقة استيعابية 3 أسرة تمهيدا لافتتاحه.



وأشار "سالم" إلى أنه تم الانتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية والتأكد من عمل شبكة الغازات وجاري دعم دعم المستشفى بالقوى البشرية اللازمة للتشغيل من هيئة التمريض.

ووجه "سالم" للإدارات المعنية بالمديرية وإدارة المستشفى بسرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية وعرض تقرير يومي بموقف التفعيل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والمحافظة على النهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى علي جهودهم في تقديم خدمة طبية لائقة بأهالي المحافظة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة ١٨ سريرا.