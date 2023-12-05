محافظ مطروح: تقديم 18 مليون جنيه مساعدات لغير القادرين خلال 4 سنوات



أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة قدمت مساعدات وإعانات مالية وعلاجية لغير القادرين بإجمالي تكلفة (17,948 مليون جنيه) وذلك على مدار الأربعة أعوام السابقة من عام 2020-2023. لتوفير مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية.



وأوضح أنه تم تقديم مبلغ 6,5 ملايين جنيه تكلفة إجراء عمليات وعلاج لعدد 803 مواطنين من غير القادرين، ومبلغ 1,8 مليون جنيه قيمة مساعدات علاجية شهرية لعدد 1047 مواطنا، بالإضافة إلى مساعدات وإعانات مالية متنوعة أخرى.

وأشار أن المحافظة وضعت مطالب واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها مع العمل المستمر على التيسير عليهم تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تخفيف الأعباء الملقاة على المواطنين وخاصة من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة لتحسين جودة حياة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا مما انعكس على تصدر محافظة مطروح من خلال التقارير الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ضمن المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين وحلها وتحقيق نسب إنجاز عالية.

وأضاف أنه تم خلال هذا العام 2023 استخراج عدد 1319 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد 102 جهاز تعويضي (كرسي متحرك – أطراف صناعية – مشاية) في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية وكذا نشر الوعي بحقوقهم كما يجرى حاليا أعمال توسعة مبنى الرعاية النهاري لأطفال التوحد وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لتلك الفئة والتيسير عليهم.

كما أكد محافظ مطروح على التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير مزيد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية سواء خدمات صحية، اجتماعية والوصول بها إلى أقصى النجوع والتجمعات بكافة أنحاء المحافظة تشمل القوافل الطبية المجانية والإعانات العينية من (بطاطين ومواد غذائية ولحوم وغيرها...) وكذا مساهمات للتخفيف من أعباء ونفقات الزواج وتجهيز العرائس وغيرها مع تقديم المحافظة كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.