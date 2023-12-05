صحة مطروح: تقييم المتقدمات من هيئة التمريض لعضوية فريق الجودة بمستشفى التوليد

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تقييم المتقدمات من هيئة التمريض لعضوية فريق الجودة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية تحت إشراف الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على إدارة الجودة بالمديرية.



وأشار "سالم" إلى أن الاختيار سيتم على أسس تحقق الشفافية والنزاهة واختيار الأفضل والأكفأ ممن لديه القدرة على تلبية متطلبات المنظومة الصحية والعمل على تطويرها داخل المستشفى الذي ينتمي إليه.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان مسبقا لكل من يرغب في التقديم وتم تشكيل لجنة لتقييم المتقدمات لاختيار أكفأ العناصر برئاسة الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على إدارة الجودة بالمديرية وعضوية الدكتورة أسماء عبد القادر مدير المكتب الفني ومسئول الكلى بالمديرية وزكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية.

وتضمن التقييم عمل مشروع تحسين للجودة بالمستشفى بالإضافة إلى اختبار ورقى ومقابلة شخصية للمتقدمات.