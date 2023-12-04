عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسى مطروح تبحث المشروعات المقرر تطويرها داخل المدينة.. تفاصيل

الاجتماع لبحث اعمال
الاجتماع لبحث اعمال التطوير بمرسي مطروح

عقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية ممثلين عن شركات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي والمصرية للاتصالات للتنسيق حول المشروعات التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة.

طلاب "علوم بترول مطروح" في زيارة ميدانية إلى حقول شركة خالدة

صحة مطروح: علاج عمليات جراحية لـ81 ألف شخص خلال 10 أشهر


وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بانه تم التنسيق بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية علي تذليل كافة العقبات للبدء في أعمال التطوير بمدخل المدينة من الكيلو ٨ مرورا بشارع اسكندرية حتي مبني ديوان عام المحافظة، وطريق السلوم حتي البوابة الكيلو ١٥، وشارع الجلاء وشارع الريفية حتي المطار.


واضاف ان ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنسيق بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية.


حضر الاجتماع المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق وناصر النجار نائب رئيس المدينة وممثلين عن المديريات والشركات.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

لن أشجع الزمالك.. رضا عبدالعال يرفض تولي موسيماني تدريب القلعة البيضاء

900 طن سكر.. الرقابة الإدارية توجه ضربة موجعة للسوق السوداء

رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

الصحة الفلسطينية : وصول عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 464


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

أحمد حلمى والسقا يساندون ريهام عبد الغفور في جنازة والدها.. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ