مرسى مطروح تبحث المشروعات المقرر تطويرها داخل المدينة.. تفاصيل

عقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية ممثلين عن شركات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي والمصرية للاتصالات للتنسيق حول المشروعات التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة.



وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بانه تم التنسيق بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية علي تذليل كافة العقبات للبدء في أعمال التطوير بمدخل المدينة من الكيلو ٨ مرورا بشارع اسكندرية حتي مبني ديوان عام المحافظة، وطريق السلوم حتي البوابة الكيلو ١٥، وشارع الجلاء وشارع الريفية حتي المطار.



واضاف ان ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنسيق بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمديريات الخدمية.



حضر الاجتماع المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق وناصر النجار نائب رئيس المدينة وممثلين عن المديريات والشركات.