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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب "علوم بترول مطروح" في زيارة ميدانية إلى حقول شركة خالدة

طلاب جامعة مطروح
طلاب جامعة مطروح خلال تفقد حقل خالدة للبترول

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن قسم جيولوجيا البترول بكلية علوم البترول والتعدين، نظم عددا من الزيارات الميدانية لطلاب وطالبات المستوى الثاني والثالث والرابع، بالتعاون مع شركة خالدة للبترول، لزيارة حقول الشركة بالصحراء الغربية ومحطة فصل الغاز، تحت إشراف الدكتورة ولاء عواد مسئول التدريب الميداني بالكلية.

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وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن شركة خالدة للبترول استقبلت ٦٠ طالبا وطالبة خلال فترة التدريب، حيث تم توزيعهم على مجموعتين، مؤكدا حرص الجامعة على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لطلابها بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الفتاح القائم بتسيير أعمال عميد كلية علوم البترول والتعدين، إلى أن برنامج الزيارة شمل التعرف على التركيب الجيولوجي للصحراء الغربية وأجزاء البريمة، وكيفية عملية الحفر، بالإضافة لزيارة وحدة الطفلة والتدريب على كيفية تجميع وتجهيز وفحص العينات تحت الميكروسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات.

كما تم خلال الزيارة شرح كيفية فصل الغازات من العينة، كيفية تسجيل الطفلة، كيفية حفظ العينات المبتلة والجافة فور تجميعها، وكيفية قراءة تفسير تسجيلات الآبار للطبقات التي يتم حفرها، بالإضافة إلى دراسة ضغط الطبقات وتأثير البيئة الترسيبة على استهداف الطبقة الحاوية للبترول وكيفية الحفر الجانبي لزيادة الإنتاج من الآبار الرئيسية.

وشمل البرنامج أيضا زيارة محطة فصل الغاز والتعرف على مراحل الفصل حتى الإنتاج والتجميع، وتم تدريب الطلاب على كيفية استخدام البريمة 49، وكذلك تدريبهم بمحطة فصل الغاز، وتدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع الحفر بحقول البترول، بالإضافة إلى تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بموقع البريمة ومحطة فصل الغاز، وذلك تحت إشراف المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

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