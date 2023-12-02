"حماة الوطن" بمطروح يعقد لقاء جماهيريا بالنجيلة لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية.. صور

عقدت أمانة مركز النجيلة بحزب حماة الوطن بمطروح لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة غرب مدينة مرسي مطروح للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر الجاري، بحضور ممثلين عن قبائل مدينة النجيلة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح.



وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أمانة مركز النجيلة بالحزب عقدت لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة في إطار اللقاءات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح علي الخروج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح إلى عرض وشرح إنجازات الرئيس السيسي في مؤتمر مركز النجيلة منذ تولية منصب رئيس الجمهورية، حيث حظيت مطروح بالنصب الأكبر من المشروعات القومية علي أرض الواقع.

وأضاف أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقد اللقاءات الجماهيرية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالف ، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل، وتنسيقية الأحزاب.

مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة

مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة