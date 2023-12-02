عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حماة الوطن" بمطروح يعقد لقاء جماهيريا بالنجيلة لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية.. صور

مؤتمر حاشد بمدينة
مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة

عقدت أمانة مركز النجيلة بحزب حماة الوطن بمطروح لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة غرب مدينة مرسي مطروح للحشد للانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر الجاري، بحضور ممثلين عن قبائل مدينة النجيلة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح.

صحة مطروح: علاج عمليات جراحية لـ81 ألف شخص خلال 10 أشهر

صحة مطروح تطلق ورشة عمل للمناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية


وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أمانة مركز النجيلة بالحزب عقدت لقاء جماهيريا مع أهالي مركز ومدينة النجيلة في إطار اللقاءات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية لحث أهالي مطروح علي الخروج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح إلى عرض وشرح إنجازات الرئيس السيسي في مؤتمر مركز النجيلة منذ تولية منصب رئيس الجمهورية، حيث حظيت مطروح بالنصب الأكبر من المشروعات القومية علي أرض الواقع.

وأضاف أن الرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم ورئيسهم عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن على الحدود مع الجانب الفلسطيني.

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح ضمن عضو تحالف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقد اللقاءات الجماهيرية بمراكز المحافظة الثمانية الذي يضم تحالف ، من حزب مستقبل وطن، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وكيان مصر، ومجلس القبائل، وتنسيقية الأحزاب.

مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة 
مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة 
مؤتمر حاشد بمدينة النجيلة 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

بعد إغلاق المخابز بسبب نقص الوقود.. الغزايون يبتكرون أفرانا للخبز.. شاهد

ربيعة بديلا لـ عبد المنعم في تشكيلة الأهلي.. وثلاثي هجوم ناري

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا قرب نابلس

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها

وفاة والدة علياء صبحى والجنازة بعد صلاة المغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

فيديو

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ