محافظ مطروح: يجب ترجمة الوعي الوطني لدى الشباب في المشاركة الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية الوعى الوطنى خاصة لدى الشباب وترجمة وتطبيق عملى لما تم من تأهيل على مستوى الفكر والوعى ذاته وذلك مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10إلى 12ديسمبر الجارى.



وأشاد محافظ مطروح خلال ا لمؤتمر الشبابي الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور "أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى شباب مصر تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالشباب عماد الوطن وأكثر كتلة تصويتية، يتم الرهان عليهم وعلى وعيهم، وبمشاركتهم السياسية كرسالة للعالم كله لمدى نضج المجتمع المصرى سياسياً واجتماعيا وثقافيا ووعيه بحقوقه الدستورية.



ودعا أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية ليكونوا خير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم، ومشيرا إلى أن ٣٤٢ ألف صوت ينظر إليهم، ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر ولكن تقديراً واستكمالاً لما اثبتوه من وطنية، داعيا كافة أبناء مطروح بالمشاركة الوطنية فى انتخابات الرئاسة المصرية كحق من حقوقهم الوطنية بكل حرية وشفافية، لإختيار قائداً للمسيرة واقتناعا بمسئوليتهم.

