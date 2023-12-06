وكيل وزارة الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية بعناية القلب بمستشفى مطروح العام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية.



حيث بدأ "سالم" جولته بالمرور على عناية القلب وتابع الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم. وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية للعمل

كما استمع لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.



وتفقد "سالم" مركز القلب والقسطرة يرافقه الدكتور ابراهيم حرب مدير مركز القلب وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية متابع تقديم الخدمات الطبية بالمركز وجاهزية استقبال حالات الطوارئ.



وأشاد "سالم" بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال مركز القلب ووجه الشكر لإدارة المركز وجميع العاملين علي الجهد المبذول في خدمة المرضى وحثهم علي بذل أقصي جهد في سبيل تقديم خدمات طبية لائقة لأبناء المحافظة.



وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.