وكيل تعليم مطروح يشهد برنامج محاكاة للاستحقاق الديمقراطي

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح برنامج محاكاة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة نفذه طلاب مدرسة العلمين الابتدائية بعنوان (العلمين تنتخب/ أنزل شارك من أجل وطنك) وذلك بمدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الثانوية بنين تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومسعد بدوي وكيل الإدارة وهند عفيفي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.



وتابع وكيل الوزارة والحضور فيديو توضيحيا بين فيه طلاب العلمين الابتدائية مراحل الانتخابات الرئاسية والتأكيد من خلاله على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني ووفقا للحق الدستوري ولتحقيق الديمقراطية.



وأوضح وكيل تعليم مطروح أن تلك الأنشطة بمدارس العلمين تأتي تفعيلا للمبادرة الوطنية بلدنا أمانة في أيدينا أنزل... شارك... انتخب... (الاستحقاق الرئاسي) الانتماء والمواطنة حيث نفذت مدرسة العلمين محاكاة لمراحل الانتخابات الرئاسية بداية من أول المراحل حتى صناديق الاقتراع ثم الفرز حتى النتيجة وذلك لتثقيف الطلاب سياسي وزيادة الوعي القومي وتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب.



كذلك شارك وكيل الوزارة بالمسيرة الوطنية التي نفذها طلاب معاذ بن جبل الإعدادية بنات ومدرسة سيدي عبد الرحمن الرسمية لغات وسط أجواء وطنية مفعمة بالأمل والتفاؤل.



وأوضح شحاتة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وفرض على الجميع كون الإدلاء بالصوت أمانة مع اختيار من يستحق حمل أمانة قيادة هذا الوطن العظيم بجدارة واقتدار مؤكدا أن الوطن أمانة في أعناقنا داعيا جموع المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية داعيا رب العزة أن يحفظ مصرنا الحبيبة لتبقي دوما واحة يانعة للأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.

تعليم مطروح خلال محاكاة عن الانتخابات الرئاسية

تعليم مطروح خلال محاكاة عن الانتخابات الرئاسية