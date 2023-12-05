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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة مياه مطروح يتفقد إدارة التأمين الفني للوقوف على حالة السيارات

رئيس شركة مياه مطروح
رئيس شركة مياه مطروح خلال تفقد الحملة

تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إدارة التأمين الفني بالشركة للوقوف على الحالة الفنية للسيارات والمعدات ومتابعة أعمال الصيانة الدورية.

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واطلع رئيس الشركة على الحالة الفنية للسيارات والمعدات ومتابعة أعمال الصيانة الدورية والتأكد من جودتها وكفاءتها وسلامتها وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.


وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين بإدارة التأمين الفني من مهندسين وفنين وسائقين وحثهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق والمسؤولية والإخلاص والتفاني.


وأكد رئيس الشركة على أهمية دور إدارة التأمين الفني في توفير الدعم اللوجستي للشركة والمساهمة في تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

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