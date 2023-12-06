رئيس الإنجيلية يستقبل وفدا من قيادات الكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتورة ديانا رايت، مديرة العلاقات المسكونية، والدكتورة سارة ليشرنيس، نائبة المدير التنفيذي لوكالة البعثات الإنجيلية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أن هذه الزيارة تأتى في سياق تعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين الكنيسه الإنجيلية المشيخية بمصر والكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد الأمريكي - خلال زيارته لشعب كنيسة عكاكة بمحافظة المنيا - معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والتعاون المستمر، مضيفا "جميع كنائسنا وهيئاتنا تقدم الخدمات لجميع المصريين بمبادئ وقيم وطنية"، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا.

وخلال اليومين الماضيين قام الوفد بمشاركة الدكتور القس أندريه بجولة في القاهرة والمنيا، وزيارة عدد من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية، حيث تضمنت جولة الوفد في القاهرة مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بجانب زيارة مدارس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، وكلية رمسيس، وكلية رمسيس الجديدة، كما قام الوفد بزيارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية.

وفي محافظة المنيا، قام الوفد بجولة شملت قرية بني مهدي والتعرف على نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التنمية المحلية والحوار، والكنيسة الإنجيلية بعكاكة، والتقى قساوسة مجمع المنيا الإنجيلي بالكنيسة الإنجيلية الثانية، كما زار الوفد مستشفى حورس التابع للهيئة الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية -تحت الإنشاء- بأرض سلطان.

وعبر أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر، ولقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والتعرف على نشاط الكنائس المشيخية والهيئة الإنجيلية، مؤكدين خلال الجولة أن الكنائس والهيئات الإنجيلية في مصر تقدم خدمات مخلصة للمصريين وأهمها التعليم والتنمية والحوار، وأن حياة المصريين عامرة بالسلام والعيش المشترك، وصعيد مصر زاخر بالحياة.