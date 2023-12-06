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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدعي: نطبق القانون على كل من يستخدم العنف في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تطبق القانون على المستوطنين الذين يرهبون ويستخدمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسئولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال بلينكن في بيان: "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية".

وأضاف أن "أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية ستكون قادرة على تطبيق هذه السياسة على الإسرائيليين والفلسطينيين المسئولين عن الهجمات في الضفة الغربية.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين الضفة الغربية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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