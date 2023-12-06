رئيس الإنجيلية: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تصنع مستقبلنا

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن كل صوت مهم ولا بد من المشاركة الجادة وبايجابية، وأن نشجع بعضنا على الذهاب إلى صناديق الانتخابات للمساهمة في بناء بلادنا.

ووجه الدكتور القس إندريه زكي رسالة - خلال لقائه مع أبناء الكنيسة الإنجيلية بعكاكة بمحافظة المنيا يرافقه وفدا من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية - قال فيها من المهم أن نشارك في الانتخابات الرئاسية، صوتنا مهم ونريد أن نشارك بأصواتنا، ونحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة.

وتابع قائلا، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا.

كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد استقبل وفدًا رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان على رأس الوفد الدكتورة ديانا رايت، مديرة العلاقات المسكونية، والدكتورة سارة ليشرنيس، نائبة المدير التنفيذي لوكالة البعثات الإنجيلية.