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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الفيومي
الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وينبغي على الجميع أن ينزل ويدلي بصوته في انتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات واستقرار الدولة المصرية.

ودعا الدكتور محمد الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، منتسبي الغرفة، للمشاركة في التصويب بالانتخابات الرئاسية، كما أعلن عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة مشاركة جميع الشعب المصري في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن تصويت المصريين بالخارج على مدار 3 أيام الماضية والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم، كان علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وقال إن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وحث "الفيومي"، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث إنها واجب وطني مكفول لكل مصري، وإن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على جميع الأصعدة.

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