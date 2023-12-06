بدء تسجيل الانضمام لعضوية الشُّعب والروابط بالصحفيين

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية الشُّعب والروابط، وهى: (المحررون الاقتصاديون – المحررون البرلمانيون - النقاد والمحررون الفنيون - النقاد والمحررون الرياضيون - محررو الشئون الإفريقية والعربية - المصورون الصحفيون - محررو الاتصالات)، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 ديسمبر حتى الخميس 21 ديسمبر 2023م، وسوف تحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعب عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه فى هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثانى فى النقابة.

