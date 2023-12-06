رئيس جامعة القناة يتابع استعدادات اتحاد الطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- اليوم الأربعاء- اجتماعا مع اتحاد طلاب الجامعة، وممثلي الأسر الطلابية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد شريف رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

حيث أكد الدكتور ناصر مندور أن اتحاد الطلاب والأسر الطلابية يقع عليهم مسئولية كبيرة في توجيه زملائهم، نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، لافتاً إلى أن مصر لم تشهد فترة صعبة في تاريخها مثل هذة الأيام، خاصة مع تزايد الضغوط والأحداث الملتهبة التي تحيط بالمنطقة، مما يستوجب أن نقف جميعا وقفة رجل واحد وأن يقوم كل منا بدوره.

وتابع "مندور" أن دور أعضاء الاتحاد يتمثل في إقناع زملائهم بالمشاركة الإيجابية، مع عدم التدخل في اختياراتهم ، فحرية الرأى مكفولة ولكن المشاركة واجب وطني.

ومن جانبه- أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان من اتحاد الطلاب، لجنة الاستعلام، لجنة المتطوعين، لجنة توجيه الطلاب إلى مقار لجانهم.

وأضاف " عبد النعيم" أنه سيتم توفير حافلات لنقل الطلاب إلى مقار اللجان الانتخابية، وحافلات أخرى لتوجيه الطلاب المغتربين إلى مقر لجانهم داخل محافظة الإسماعيلية.

موجهاً بأهمية أن يظهر الطلاب بالصورة التي تليق باسم جامعة قناة السويس.