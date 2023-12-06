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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول هذا النوع من الجبن يومياً..يسبب اضرار كارثية

الجبنه الرومي
الجبنه الرومي

الجبنه الرومي أحد أنواع منتجات الألبان والجبن المستخدمة يوميا لساندوتشات للاطفال المدارس ويحتوي الجبن الرومي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، ومن المعروف، أن تناول كمية وفيرة من الدهون المشبعة، يؤدي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، ما ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيما تؤدي السعرات الحرارية الإضافية إلى زيادة الوزن، ما يهدد الصحة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.ولكن قد أظهرت الدراسات الحديثة أضرار كثيرة للجبن الرومي وتناوله يوميا نرصد بعضها وفقا بموقع foodnd

 

اضرار تناول الجبن الرومي يومياً :

استهلاك الدهون المشبعة، يؤدي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، ما ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيما تؤدي السعرات الحرارية الإضافية إلى زيادة الوزن، ما يهدد الصحة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.


إذا لم يتم تناول الجبن الرومي بشكل معتدل أو تم شراؤه من مصدر غير موثوق، فإنه سيضر الجسم،لاحتوائة على كثير من الاملاح وتؤثر سلباً على الصحة.

قد يؤدي زيادة تناول الجبن الرومي للإصابة بأمراض تصلب الشرايين.

تحتوي الجبن الرومي على الأفلاتوكسينات، وهي مركبات مسرطنة تنتقل إلى الجبن عند سوء تصنيعها وتخزينها.

إذا تم تناوله بكثرة، فمن الممكن أن تخاطر بتراكم الدهون على الكبد.

الإفراط في تناولها يزيد من مشاكل المعدة. 
ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة لدى الأفراد المعرضين للإصابة،الى ضيق التنفس.

تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، مما يتسبب في الإصابة بعدة مشكلات للمرأة الحامل.


لا ينصح بتناول الجبن الرومي لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم لاحتباس الماء داخل الجسم بسبب زيادة نسبة الملح داخل الجبن الرومي.

الإفراط في تناول الجبن الرومي قد يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

الأنواع الرخيصة من الجبن الرومي يسبب زيادة الدهون حول الكبد وإصابته بالكسل .

عدم الإفراط في تناول الجبن الرومي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والدهون مما يجعلها مضرة وقد تتسبب في الإصابة بالسمنة المفرطة.

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