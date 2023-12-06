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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق البرنامج القومى "مودة" لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بجامعة مدينة السادات

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج القومي لتأهيل المقبلين علي الزواج

انطلقت من داخل كلية حاسبات وذكاء إصطناعي بالجامعة ، فعاليات البرنامج القومي، لتأهيل المقبلين علي الزواج "مودة"، للعام الجامعي ٢٠٢٣م -٢٠٢٤م ، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك برعاية الدكتورة شادن معاويه رئيس الجامعة ، والدكتور إبراهيم سليم ، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي .

وقد انطلق هذا البرنامج، لما له من أهمية في بناء وتنمية وتثقيف المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط بالجامعة، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة.

ويهدف مشروع "مودة " إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية،  من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج ، بالمعارف والخبرات اللازمة ، لبناء أسرة سليمة، بالإضافة إلى تطوير آليات الدعم ، والإرشاد الأسري.

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كما يهدف المشروع إلى رفع الوعي بين الشباب في الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٥ عاماً، ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة ، لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة ، لإحتياجات الطرف الآخر، وتوزيع الأدوار داخل الأسرة وإحتواء المشكلات والإختلافات، ونظرا للإرتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق التى وصلت إلى (٢٦٩) ألف حالة سنويا) في عام ٢٠٢٢، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تكليف وزارة التضامن الإجتماعي الإعداد وتنفيذ برنامج قومى متكامل الحماية كيان الأسرة المصرية (مودة) بالتعاون مع وزارة التعليم العالى .

والقى المحاضرة الدكتور علاء الدين حميدة، أستاذ متفرغ بمعهد الهندسة الوراثية، وقام بالتنظيم قسم رعاية الطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الإجتماعي.

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كلية حاسبات وذكاء إصطناعي المقبلين على الزواج وزارة التضامن الاجتماعي معهد الهندسة الوراثية

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