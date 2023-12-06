جامعة السادات تطلق حملة توعوية بسرطان الثدى والكشف ما قبل الزواج

انطلقت اليوم الأربعاء، حملة توعية بسرطان الثدي والكشف ما قبل الزواج بكلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات وذلك بمشاركة وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة.

تُنظم تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية، وإشراف الدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية، والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية.



وحرصت الحملة على توعية طالبات الكلية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف ما قبل الزواج.

وأكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، على أهمية الدور المجتمعي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وأهمية التوعية للطلاب بكل مشكلات العصر والصحيةوالمجتمعية.

وأشار الدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد في رفع نسبة العلاج إلى ١٠٠ %.

بدوره أشار الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية إلى ما تواليه الدولة لقطاع الصحة والخدمات المقدمة من بداية الكشف المبكر والتوعية بأهمية الكشف الدوري والعلاج المبكر .

وأشاد الدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية بدور الإدارة الطبية بالجامعة في تنظيم مثل هذه الحملات.

وفي حوار مع طالبات الكلية أوضحت إيمان فوزي، مسئول الإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة خطوات الفحص الدوري للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما أوضحت بالشرح عن مبادرة صحة المرأة وأماكن توافر الخدمات الصحية المجانية للمرأة.

ومن ثم تم فتح باب الفحص للسيدات بالعيادة عن سرطان الثدي وكذلك التحليل عن أمراض الإعتلال الكلوي والسكر والضغط في إطار مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.