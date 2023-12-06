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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مرتقب بين مصر وأفريقيا الوسطى في الصناعات الدفاعية والذخائر

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى خلال تفقده جناح الهيئة المشارك بمعرض إيدكس 2023.

أبدى وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى، إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع  الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها الذخائر الجوية (حافظ)، وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام، وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية، وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات. 

و تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية فتح مجالات جديدة من التعاون و الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى.

الهيئة العربية للتصنيع جمهورية أفريقيا الوسطى إفريقيا آيدكس إيدكس ٢٠٢٣

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