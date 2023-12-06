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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة بمعرض إيدكس 2023 تحظى بإعجاب الوفود المشاركة

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023, اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض من كبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العالمية.

و استحوذت منتجات الهيئة  المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية على اعجابهم ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات .

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023 , مباحثات متعددة للواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس  الهيئة العربية للتصنيع مع كل من  الرئيس التنفيذي لشركة Lockheed Martin الأمريكية ومع  وفد كبار مسئولي شركة تاترا التشيكية ووفد شركة اوتكار التركية. 

كما تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف ،رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة CETC الصينية. 

وكانت هناك مباحثات  بجناح الهيئة العربية للتصنيع مع وفد شركة Opticoelectron Group البلغارية،كما تفقد جناح  الهيئة العربية للتصنيع كل من رئيس أركان الجيش بجمهورية مالاوي. 

 وأيضا رئيس أركان الجيش بجمهورية غينيا، ومدير الصناعات العسكرية بجمهورية الجزائر، ومساعد قائد القوات الجوية بجمهورية البرازيل، وممثل قائد القوات الجوية اليونانية، والملحق العسكري السابق بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ووفدا من طلبة جامعة مطروح. 

العربية للتصنيع آيدكس 2023 معرض آيدكس منتجات الهيئة العربية للتصنيع

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