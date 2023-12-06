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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

158 جنيها.. تفعيل خدمة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

رسوم امتحانات الشهادة
رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت المدارس الإعدادية الموجودة على مستوى الجمهورية ، عن تفعيل خدمة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024   

وأوضحت المدارس الإعدادية ، أن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يمكن دفعها الان عبر البريد او عبر فوري ، مشيرة إلى أن كود الدفع على فوري 66610

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيها مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي.

ووأصدرت المدارس تنبيها عاجلاً لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشأن التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وقالت المدارس، إنه لا بد من تقديم الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وأوضحت المدارس أن هذه الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتمثل في: 

- شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها
-7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الاسم. 

- إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الإيصال. 

- إيصال رسم الامتحان 158 جنيها. 

- الاستمارة الإلكترونية. 

- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

 

تعليمات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 

ووجهت مديريات التربية والتعليم عدة تعليمات لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 تمثلت فيما يلي: 

  • يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

 

  • تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

 

  • يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

 

  • يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

 

  • بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.
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