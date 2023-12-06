عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فخور بيك.. أحمد الفيشاوي يدعم ابنه تيتوس |شاهد

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا لأبنه تيتوس ، ليوجه له رسالة دعم وتشجيع له على كل الأشياء التى يقوم بها ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب أحمد الفيشاوي ، معلقًا: “والدك ووالدتك فخوران بك يا سيدي ، أستمر برافو تيتوس فى كل الأشياء الرائعة التى تفعلها ”.

لمشاهدة المنشور من هنا 

وقد كشف الفنان أحمد الفيشاوى خلالالفترة الماضية ، بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من زوجته الألمانية السابقة وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد الفيشاوى فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية كثيرا وابنى تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا. 

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم عادل مش عادل عبر حسابه على فيسبوك، وظهر عليه بملامح كارتونيه، وعلق على الصورة قائلا: «قريبًا جدًا». 

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن عرض الفيلم في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

txt

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

txt

بعد وفاة ابنها .. الموت يفجع شمس البارودي مجددًا |شاهد

txt

بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

txt

سبب مغادرة شيرين رضا لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي| فيديو

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه.

ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

احمد الفيشاوي إطلالات لينا أحمد الفيشاوي أحمد الفيشاوي وابنه تيتوس احمد الفيشاوي أعمال أحمد الفيشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

أطلقت عليها لقب الهانم وكانت تلعب معها الطاولة.. سبب تعلق ناهد السباعي بوالدتها|شاهد

موعد انطلاق أولى حلقات برنامج أحلام .. فيديو

بعد وفاتها.. صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقي مع والدتها هدى سلطان|شاهد

بعد انفصالها عن يوسف الشريف .. إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة |صور

بعد وفاة ابنها .. الموت يفجع شمس البارودي مجددًا |شاهد

ملاك بالنسبة لأسرتها.. تعليق صادم من زوج رنا سماحة |فيديو

تحطمت بالكامل ..صور سيارة أشرف عبدالغفور بعد الوفاة |شاهد

أسمه الحقيقي وأشهر أعماله الفنية .. معلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

الصين تدشن أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

ركعتان لمغفرة جميع ذنوب العام.. أمامك فرصة لمحو المعاصي في دقيقتين

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ