محافظ الشرقية يجتمع برؤساء المراكز.. ويؤكد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم والقنايات وحيي اول وثان ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحليه القروية التابعة لهم ، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبله ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أهمية الإستعداد الجيد لإستقبال الانتخابات الرئاسية المقبله والتنسيق مع مديريات وقطاعات الصحة والتضامن الإجتماعي والكهرباء والإسعاف والإنتهاء من تجهيز المقار الإنتخابية وتوفير مقاعد انتظار للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ على أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

واضاف المحافظ أنه من الضرورى أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات علي مستوي الجمهورية في نسب التصويت ، مطالباً بضرورة ان يمثل العرس الديموقراطي القادم إحتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت طفره في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال الفترة السابقة ، مطالباً ببذل مزيد من العمل والجهد والإستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المقرر انطلاقها مطلع الإسبوع المقبل في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.