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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القاهرة تحصد خمس ميداليات ذهبية في المسابقة الداخلية على مستوى الجمهورية

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة


حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على خمس ميداليات ذهبية وثلاثة فضية وثلاث بروش وشهادات تقدير فى المسابقة  ( الداخلية على مستوى الجمهورية )  والتي تنظم من قبل وتحت إشراف وزارة الثقافة بالمركز القومي لثقافة الطفل  برئاسة الكاتب المسرحى  محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل إشراف الأستاذة منى محمد رئيس قسم الفنون التشكيلية بالمركز القومي لثقافة الطفل وفريق عمل المركز . 

 وجاء ذلك برعاية الأستاذ أيمن موسى  وكيل أول الوزارة مدير المديرية التعليمية بالقاهرة و تحت إشراف الأستاذ محمود حسن  مدير إدارة الوسائل التعليمية . 

وجاء توزيع الجوائز على النحو التالي:

  • حصدت مسابقة الطفل الموهوب على الميدالية الذهبية .
  • حصدت مسابقة أثار من بلدنا على ميدالية ذهبية وميدالية فضية وعدد ٢ بروش .
  • كما حصدت مسابقة أنا وأفريقيا على ميدالية ذهبية وميدالية فضية.
  • وأخيراً حصدت مسابقة القدس على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وبروش .

وتقدم " مدير المديرية " بالتهنئة والشكر لإدارة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول، وأشار إلى أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية يعدُّ مواكبة للتطور.

Jobs Education التربية والتعليم القومي لثقافة الطفل الفنون التشكيلية الطفل الموهوب

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