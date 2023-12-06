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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

(Academic Research Skills) دورة تدريبية بجامعة السادات

جامعة السادات
جامعة السادات

نظم مركز التدويل والمشاركة العالمية، قسم التدريب والإستشارات بجامعة السادات ،  بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان (Academic Research Skills).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نشوة سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية.

وتناولت الورشة (أساسيات الكتابة الأكاديمية الصحيحة - خطوات كتابة البحث العلمي منذ مرحلة القراءة الأولية مروراً بجميع مراحل إتمام البحث العلمي بشكل أكاديمي صحيح - وكذلك أهمية النشر الدولي - أهم المعوقات والصعوبات للنشر الدولي - كيفية تفادي الرفض من المجلات العلمية الدولية - وكيفية استهداف المجلات المتخصصة)، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وحاضر بالورشة الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية المساعد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي أشادت بمستوي الحضور ومهاراتهم البحثية والأكاديمية، وعبرت عن مدى سعادتها بمستوي البحث العلمي بجامعة مدينة السادات.

كما عبر المتدربون عن مدي إستفادتهم بالمحتوي العلمي للورشة، ورغبتهم في المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة بمجال التدويل والنشر الدولي لرفعة اسم الجامعة في المحافل الدولية.

Jobs Education الهيئة الألمانية للتبادل العلمي الدراسات العليا الدكتورة ريهام باهى الدكتورة شادن معاويه

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