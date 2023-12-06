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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسماعيل هنية: الدولة الفلسطينية في الضفة يجب أن تكون ذات سيادة كاملة وبلا مستوطنين

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

قال  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة أرض فلسطينية، يعيش فوقها شعب فلسطيني، وهو وحده الذي يقرر مستقبل قطاع غزة، المرتبط بمستقبل الأرض والوطن والقضية الفلسطينية، لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض شكل الحكم أو سيناريوهات القطاع في المستقبل، ونحن من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية، نقرر شكل ومستقبل قطاع غزة، كما الضفة، وكما الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنني قلت سابقا إن لدي خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الخطة من 4 عناصر: الأول “وقف العدوان”، والثاني “إغاثة شعبنا الفلسطيني”، والثالث “تبادل الأسرى والوصول للصفقة الشاملة”، والعنصر الرابع “الوصول للمسار السياسي الذي ينهي الاحتلال عن الضفة وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس مع حق تقرير المصير والعودة وفق القرارات الدولة ذات الصلة”.

كفلها القانون والقرارات الدولية

وشدد على أن الاستيطان في الضفة الغربي غير شرعي ويجب أن يزول، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية يجب أن يكون عن دولة ذات سيادة كاملة دون مستوطنات أو مستوطنين، بلا وجود إسرائيلي صهيوني على أي شبر من أراضي الضفة أو الدولة الفلسطينية التي كفلها القانون والقرارات الدولية.

إسماعيل هنية حركة حماس شعب فلسطين قطاع غزة الأرض الفلسطينية المحتلة

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