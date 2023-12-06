الطائرة الدرون من داخل معرض إيديكس.. يمكنها حمل 8 قنابل

قال المهندس محمد سيد من معرض إيديكس إن هناك شراكة مع بعض الدول والجانب المصري في إنتاج بعض المنتجات وشراكة مع الجانب المصري في إنتاج السيارات الموجودة بتيوتا والجيب واللاند كروزر.

تحلق ١٠ ساعات في الجو

وأضاف المهندس محمد من داخل معرض إيديكس، امام كاميرا برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تم الدخول مع سيربيا في إنتاج الطائرة الدرون ولها مدي ١٥٠ كيلو وتستطيع الطائرة الدرون ان تحمل ٨ قنابل ٨٠ ملى في الدرون وتستطيع ان تحلق ١٠ ساعات في الجو، وبها جهاز الهايبر وبها ٨ محركات الكتروني تجعها تطير بالجو والمحركات الإلكترونية تجعلها ان تطير بشكل أفقي ولا تحتاج أن تطير من خلال مسار.