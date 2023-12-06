قاوم وارفض الاستعمار.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للشعب الفلسطيني

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للشعب الفلسطيني الذين يجلسون داخل الخيام في العديد من المدن المختلفة بعد القصف الضخم الذي شهدته قطاع غزة، قائلا إنه من الصعب على الإطلاق على أي مواطن أن يترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف، إذ أنه ليس من السهل على أي مواطن أن يترك أرضه أو وطنه.

حديث حول القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواطن الفلسطيني يعلم جيدا أن من يخرج من وطنه في الوقت الحالي لن يعود مرة أخرى، وكل متر سيتم تركه سينتقل إلى الكيان الصهيوني، "أي متر هيتساب في فلسطين هتتساب للكيان الصهيوني".

وناشد أحمد موسى الفلسطينيين: "لا تترك أرضك للمستعمر قاوم ولك حق المقاومة، مينفعش تسيب أرضك وتروح بلد تانية، ومفيش حد في الوقت الحالي عنده رفاهية أن يدي أرض لأي شخص تاني".

وواصل، أن مصر تعمل على الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإذا ترك الفلسطينيون أراضيهم سيتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيدًا بالأشقاء الفلسطينيين على تمسكهم بالأرض والوطن حتى الآن، على الرغم من كل ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.