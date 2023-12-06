عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تلتقي سري الدين وعيسى ونقابة المحامين ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً، ونقابة المحامين، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات رموز المجتمع والسياسة والهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، لترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة النقابة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

 

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

هاني سري الدين الشئون المالية الشئون المالية والاقتصادية لجنة الخطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

مراته لابسة كيلو دهب| احتفال لافت من حمو بيكا بـ سبوع بنته ..شاهد

لم شمل الأسرة .. احتفالات عيد الميلاد تجمع العائلة الملكية |تفاصيل

إيطاليا تسعترض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

الهيئة الوطنية تكشف موعد نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية

تفاصيل لقاء شكري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بـ النواب الأمريكي

فان دايك يقود ليفربول للتقدم على حساب شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

يستخدمها الجيش المصري|أقوى الأسلحة العالمية تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2023.. صور

استجابة لطلبات 4 دول|اليونسكو تدرج الإفطار الرمضاني بقائمة التراث غير المادي.. تفاصيل

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ