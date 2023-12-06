وصول شهيدة ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

أفادت شبكة القدس الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بوصول شهيدة وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

كما أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عمر محمود أبو بكر (16عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة يعبد جنوبي غربي جنين.

ومن ناحية أخرى، اشتدت المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس، وسماع أصوات انفجارات متتالية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.