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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فان دايك يقود ليفربول للتقدم على حساب شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وسجل هدف تقدم ليفربول في مرمى شيفيلد يونايتد فرجيل فان دايك في الدقيقة 37 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وكان قد أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام شيفيلد على النحو التالي:

حراسة المرمي: كيليهر.

الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.


موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

يلتقي الفريقان على ملعب «برامول لين» في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

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