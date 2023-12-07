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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس رياضية جريئة .. مي حلمي تثير الجدل بظهورها| شاهد

مي حلمي
مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

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في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

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في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

وظهرت مي حلمي، مرتديه بنطالا رياضيا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الأسود لتكشف جمالها. 

كما اختارت مي حلمي ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي حلمي 

مي حلمي صور مي حلمي اطلالات مي حلمي اخبار مى حلمى

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