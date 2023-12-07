ملابس رياضية جريئة .. مي حلمي تثير الجدل بظهورها| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت مي حلمي، مرتديه بنطالا رياضيا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الأسود لتكشف جمالها.

كما اختارت مي حلمي ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي