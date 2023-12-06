حماة الوطن : عقدنا ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن أن الحزب يستعد منذ فترة للانتخابات الرئاسية 2024 ، ومقرات الحزب مهيأة لمساعدة الناخب.

وقال طارق نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" حزب حماة الوطن يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات ".

وأضاف نصير :" عقدنا العديد من المؤتمرات والندوات لتثقيف والتوعية بأهمية المشاركة في الناتخالانتخابات بات الرئاسية ".

وتابع" أكدنا في مؤتمراتنا بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات لأن صوت المواطن مهم ".

واكمل طارق نصير :" الرئيس السيسي بذل مجهودات كبيرة في كافة القطاعات وتحققت إنجازات كثيرة بسببه ".