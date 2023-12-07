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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوزها رش عليها مياه نار.. سيدة تستغيث: مش عارفة أشتغل وعاوزة حقي

صدى البلد

استغاثت سيدة من محافظة الجيزة ، بعد تعرضها للعنف على يد زوجها ، حيث سكب مياة النار عليها فأصابتها بحروق في وجهها و جسدها.

و قالت السيدة إنها تعيش مع زوجها مع زوجها منذ 21 عاما، ولديها 6 بنات وولد، وإن المشاكل بدأت بينهما منذ 4 سنوات، حيث بدأ زوجها بتعنيفها باستمرار ثم ضربها، مضيفة: كنت بسيب البيت وأمشي ولكن البنات كانوا بيقولولي ارجعي يا ماما وكنت برجع علشانهم

 

وأضافت  بأنه يوم الواقعة  كان زوجها غير طبيعي، وأنها فوجئت به يومها بأنه بدون سبب يُخرج جركن مياه النار من الكيس الموجود به، ثم سكبه عليها بشكل مفاجئ، أضافت: عيني وشعري اتبهدلوا، ووشي اتحرق، والإسدال اللي كنت لابساه ساح كله.. العيال شدوني منه بالعافية، حتى السلم باظ من مياه النار. 

و قالت إن الجيران نقلوها إلى المستشفى لكنها لم تستكمل علاجها لعدم قدرتها على التكفل بمصاريف العلاج و أضافت: اخدت شقة انا وولادي بعيد عنه ، و اتطلقت ومعرفش عنه حاجة من يوم الواقعة، ونفسي حد يساعدني وأعمل عملية تجميل علشان أقدر أشتغل وأصرف على ولادي.

و اختتمت بأن جميع جسدها متضرر من الواقعة ، و أنها لم  تعد قادرة على النزول إلى الشارع بسبب الحروق التي على وجهها و جسمها أضافت: نفسي حد يساعدني علشان أشتغل و اصرف وأجهز بنتي

 

سيدة تستغيث بالمسئولين مياة نار عنف محافظة الجيزة

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