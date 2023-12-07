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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة شباب بلوزداد.. شوبير يعلن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

و كتب شوبير : النادي الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية لنقل جماهيره من القاهرة إلى الإسكندرية لمباراة شباب بلوزداد في برج العرب.

 

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

أزمة شباب بلوزداد الاهلي امام بلوزداد - الأهلي الاسكندرية

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