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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني بالغربية : السيسي قائد ملحمة وطنية ورائد البناء والتطوير..صور

مؤتمر دعم رئيس الجمهورية
مؤتمر دعم رئيس الجمهورية السيسي للفترة رئاسية

كشف ايهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية اليوم أن عشر سنوات من عمر الوطن شهدت طفرة في التقدم في المشروعات التنموية القومية مشيرا أن انتخاب الرئيس السيسي للفترة رئاسية جديدة واجب وطني هام لاستكمال مسيرة التطوير والبناء الوطن .

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لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

 

جامعة طنطا تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية فى تنس الطاولة والسباحة

وناشد جموع أبناء شعب الغربية والوطن بالضرورة النزول أمام صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية دعما للمشهد السياسي والديمقراطي كونه حق دستوري لكل المصريين " .


جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لدعم ترشح السيسى للرئاسة الجمهورية بحضور  كل من الدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ والمهندس ايمن حافظ عفرة رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق جروب والعضو المنتدب وصاحب امتياز مجلة صوت القبائل العربية والعائلات والمصرية وخادم العرب والنائب طلعت الشاذلي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب  ولفيف من ممثلي القبائل العربية والشخصيات العامة والشعبية .

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بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بشأن جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية

في ذات السياق أعلن الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اثبت للعالم أجمع قدرته علي التخطيط لبناء مصر الجديدة كي تكون مستقبل  أمن لكل المصريين مشيرا بقوله "انقذ كل طوائف الامه من نكبة حكم وظلم الإخوان" .

وأضاف "عبد القوي " بقوله "مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس السيسي لدعم الريف المصري والوقوف بجانب الأسر والعائلات الأكثر احتياجا " .

كما حث المواطنون علي النزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024م لافتا بقوله "مصر المستقبل لن تكون في أفضل حال سوي بسواعد ابنائها الوطنيين" .
 

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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر جامعة طنطا


من ناحية أخري اكد المهندس ايمن حافظ عفرة رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق جروب والعضو المنتدب وصاحب امتياز مجلة صوت القبائل العربية والعائلات والمصرية وخادم العرب ان القائد عبد الفتاح السيسي انقذ الوطن وحافظ علي امنه واستقرار شعبه بقدرته علي دحر ومواجهه كافة المؤتمرات الخارجية والداخلية طوال العشر سنوات الماضية.

كما استشهد "عفرة " بقوله "الحمد لله علي نعمه الامن والامان فهو رجلا تحمل المسئولية وانجز العديد من المشروعات القومية وسعي جاهدا لتوفير الدعم اللوجيستي لكافة فئات وطوائف المجتمع المصري من رجال وسيدات وأقباطا ومسلمين  في سبيل توفير مستقبل أفضل للبلاد لذا هو الأقدر علي استكمال المسيرة للامام " .

شاهد.. لجان الغربية في أبهى صورها استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر منذ شهرين ، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أن  الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، فيما تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر الجاري  ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد 5و6و7 يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام 8و9و10 يناير 2024 م .

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