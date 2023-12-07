خطفت قلوب العالم .. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب | شاهد

أثار مقطع فيديو لطفلة فلسطينية حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق انستجرام الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا.

فقد وثق مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الطفلة سيلا والتي خطفت قلوب العالم وذلك بسبب ضحكتها البريئة، لتظهر سيلا مرة آخرى في فيديو جديد لها اليوم وهي تلعب بمفردها إلا أنه بمجرد الحديث معها بدأت الطفلة في البكاء بعد أن تذكرت عائلتها التي فقدتها أثناء القصف وذلك بعد أن أصاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منزل أسرتها.

وقد كانت الطفلة الفلسطينية والتي لم يتخط عمرها 6 سنوات، قد فقدت كلا من والدتها وشقيقها وذلك أثناء القصف المستمر للاحتلال على قطاع غزة.