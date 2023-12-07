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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطفت قلوب العالم .. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب | شاهد

خطفت قلوب العالم..
خطفت قلوب العالم.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب ..

أثار مقطع فيديو لطفلة فلسطينية حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق انستجرام الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا.

فقد وثق مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الطفلة سيلا والتي خطفت قلوب العالم وذلك بسبب ضحكتها البريئة، لتظهر سيلا مرة آخرى في فيديو جديد لها اليوم وهي تلعب بمفردها إلا أنه بمجرد الحديث معها بدأت الطفلة في البكاء بعد أن تذكرت عائلتها التي فقدتها أثناء القصف وذلك  بعد أن أصاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منزل أسرتها.

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https://www.instagram.com/reel/C0S7Oq2ofw6/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR2fXh4SwKVKoR5EBb82z77JuJ6fj5HIfslqiY84mDNf-dd1pNybL4mWgqs

وقد كانت الطفلة الفلسطينية والتي لم يتخط عمرها 6 سنوات، قد فقدت كلا من والدتها وشقيقها وذلك أثناء القصف المستمر للاحتلال على قطاع غزة.

طفلة فلسطينية تطبيق انستجرام رواد السوشيال ميديا الاحتلال الاسرائيلي

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