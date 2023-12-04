حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

على مدار أكثر ما يزيد عن 50 يومًا يعاني الشعب الفسطيني في غزة الويلات بين قصف محى عائلات كاملة من السجل المدني وأطفال شردت وآخرين تحملوا مسؤولية تكبرهم بأعوام ومن بقي حيًا يعاني حتي يجد شربة مياه.

انتشر مقطع فيديو مؤثر لشاب فلسطيني من قطاع غزة يردد في ألم كلمات مؤلمة، جاء فيها: “أقسم بالله 5 أيام بشرب مياه مالحة، اليوم فوق الساعة ونص بلف على دكاكين علشان ألاقي شربة مياه تنباع، ما فيش لاقيت عصير بالعافية، وبينباع بالطاق ثلاثة كمان”.

تابع الشاب الفلسطيني في مقطع الفيديو: “حسو فينا مياه أساس الحياة مش عندنا، أساس الحياة نشرب مش عننا، ايه والله تعبنا وشرفي تبعنا، وقفوا الحرب تعبنا من الشوفات اللي شوفناها، ولا دكانة فيها أغراض، تعبنا يا الله”.

غزة اليوم

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق "بالغ" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة، أننا نناشد قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتجنّب مفاقمة الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة.

كما قال الناطق باسم الأمم المتحدة، إنه بالنسبة لمن لم تأمرهم إسرائيل بالإخلاء في غزة لا مكان آمن لهم ليلجأوا إليه.