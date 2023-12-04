قصف صهيوني.. استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في غزة

أعلن الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، استشهاد أفراد عائلته، في قصف صهيوني لبيتهم في قطاع غزة اليوم.

وكتب كريم عبد الوهاب، في منشوره عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون إستشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتي منى العنتبلي و زوجها وطفلها الرضيع و عائلة زوجها في قصف صهيوني لبيتهم بغزة اليوم».

وطلب كريم عبد الوهاب، الدعاء لأسرته قائلا: «اللهم اچعلهم هم وجميع شهداءنا بغزة وكل الأراضي الفلسطينية من أهل الفردوس الأعلى من الچنة مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وألهم ذويهم وألهمنا الصبر والسلوان وعوضنا چميعا فيهم خيرا وانتقم من الصهاينة المجرمين وكل من يدعمهم .ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم».

أعمال كريم عبد الوهاب

وتعاون كريم عبد الوهاب، مع عدد كبير من نجوم الغناء الكبار، من أبرزهم: (كاظم الساهر وأصالة وتامر حسنى) وغيرهم.