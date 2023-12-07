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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة

غزة
غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن  60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

إصابات عديدة أغلبها من النساء والأطفال جراء قصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 280 من كوادرنا استشهدوا في قطاع غزة

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 آلاف جريح في قطاع غزة حالتهم خطرة.

 

كما أعلنت الصحة في غزة قائلة: أحصينا 7 آلاف مصاب جراحهم خطرة ويحتاجون تدخلا جراحيا عاجلا.

 

ومن جانبه حذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

 

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.

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