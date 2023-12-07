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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مصر تمتلك فرصة كبيرة لتصدير العقارات بالعملة الصعبة

إيهاب عوض
إيهاب عوض

اكد  إيهاب عوض الخبير العقاري ان مصر تتمتع بفرص تصدير العقارات وجذب العملة الصعبة للسوق 

وأكد عوض فى تصريحات له أن مصر تمتلك فرصاً هائلة في تصدير العقار، نظراً لشدة الإقبال من البلدان العربية في الوقت الحالي، بهدف الاستثمار في عقارات مصر.

وأشار عوض إلى أن الاهتمام المتزايد بالعقار سيعزز الاستثمار بشكل عام في مصر، مما سيسهم في جلب تدفقات مالية إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني، وتجلب العملة الصعبة إلى مصر.

ولفت الى ان المطورين العقاريين يلعبون  دوراً بارزاً في دعم وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال عدة استثمارات في مصر والإمارات العربية المتحدة، في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية.

 

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