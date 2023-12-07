بـ131 جنيها.. المصل واللقاح تطرح تطعيم السعار بفروع الشركة

وفرت شركة “فاكسيرا” تطعيم السعار بسعر 131 جنيها، بخلاف رسوم التطعيم، وذلك للحالات التي تتعرض للعقر من بعض الحيوانات.

وقالت المصل واللقاح إن فيروس داء الكَلَب"Rabies Virus" هو مرض فيروسي حاد وقاتل يصيب الجهاز العصبي المركزي، وينتقل بالعض أو اللحس على جلد به جروح أو تقرحات.



مصدر العدوى

الحيوان هو المصدر الرئيس للعدوى (الحيوانات الأليفة والمتوحشة) بما فيها الكلاب والثعالب والذئاب والقطط وكذلـك الضأن، البقر، الجمال، الدب وكذلك الوطواط (الخفاش).



وأوضح منشور الشركة أنه نادرًا ما تصاب الأرانب والفئران به، وعضاتها نادرًا ما تستدعي الاتقاء ضد الكلب، كما أن الإنسان المصاب أيضًا هو مصدر للعدوى.

ما العمل بعد التعرض لداء الكلب؟

يعتبر العلاج الوقائي بعد التعرض لداء الكلب هو الأساس لتفادي الإصابة.

ويكمن الهدف الرئيسي للعلاج بمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي من خلال:

علاج الجرح الموضعي في أسرع وقت ممكن بعد التعرض للداء.

تعقيم الجرح جيداً عن طريق الغسل بالماء و الصابون

الحصول على سلسلة من جرعات لقاح فعال وناجح مضاد لداء الكلب وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية

وذكرت اللقاح متوفر في فاكسيرا بالفرع الرئيسي.