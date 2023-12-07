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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمدات منتهية الصلاحية وحلوى أطفال مجهولة المصدر.. تحرير 2634 محضرًا تموينيًا بسوهاج

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها قد دشنت عدة حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمطاحن، طوال شهر نوفمبر الماضي في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر.

وأسفرت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والإدارات التابعة لها، عن تحرير 2634 محضرًا تموينيًا متنوعًا في الأسواق والمخابز والمطاحن، بإجمالي 2256 محضرًا بمجال الأسواق، و378 محضرًا في مجال المخابز والمطاحن.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه قد تم تحرير 524 محضر نقص وزن، و548 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و327 محضرًا غير مطابقة للمواصفات، 269 محضر عدم إعطاء بون صرف، 245 عدم إعلان عن الأسعار، و271 عدم نظافة مخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها، وأن المديرية والإدارات التابعة لها ستقف بكل حزم.

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مجمدات منتهية الصلاحية وحلوى اطفال مجهولة المصدر

كما تم ضبط كمية من المجمدات والسلع الغذائية المُختلفة منتهية الصلاحية، وكمية من بعض أنواع حلوى الأطفال دون أية بيانات مدونة عليها "مجهولة المصدر"، وبألوان صناعية محظور استخدامها.

وذلك خلال حملة دشنتها إدارة حماية المستهلك بالاشتراك مع إدارة تموين بندر سوهاج، وضمت الحملة كل من:" سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك، ومحمد ثروت خطاب رئيس الرقابة التموينية، ومحمد صديق محمد رئيس قسم الشكاوي، أحمد يحيى خالد مأمور ضبط قضائي".

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