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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: تمويل 1456 مشروعا بتكلفة 144,5 مليون جنيه خلال 4 سنوات

محافظ مطروح خالد
محافظ مطروح خالد شعيب

قال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، قام بتمويل 1456 مشروعا بتكلفة 144.5 مليون جنيه، وفرت 4874 فرصة عمل لأبناء مطروح، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية في الفترة من عام 2020 وحتى 2023.


وأكد المحافظ- في بيان- على الاهتمام بتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر؛ لتوفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيدا بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذا الشأن.


وبدوره .. أوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح، أن الجهاز قام أيضا من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز خلال تلك الفترة بإصدار 575 ترخيص نشاط مؤقت، و435 رخصة نهائية، وإصدار 645 بطاقة ضريبية و572 شهادة تصنيف، و526 شهادة مزايا، مع توفيق أوضاع 59 رخصة مؤقتة، وفتح 45 ملفا بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى منح 508 رخص مؤقتة، و412 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة. 


وأشار شعيب إلى دعمه الكامل وتذليل أى عقبات تماشيا مع توجه الدولة، في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر.
 

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