وصول 285 طائرة مساعدات إلى مطار العريش حتى أمس| فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 75 شاحنة في 48 ساعة

رصد كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، آخر مستجدات الأوضاع في مدينة العريش واستقبال المساعدات الإنسانية المُرسلة لأهالي قطاع غزة، قائلا إن مطار العريش مازال يستقبل المساعدات الإنسانية المختلفة منذ سماح مصر بذلك، مشيرا إلى أن 285 طائرة وصلت بالفعل لمطار العريش الدولي حتى أمس، يأتي ذلك علاوة على الطائرات التي على وشك الوصول اليوم للمطار.

180 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل لقطاع غزة

وأضاف «بيبرس»، خلال لقائه لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدد كبير من الأطنان من مختلف المستلزمات سواء الطبية أو الغذائية أو الدوائية أو المعيشية لمجابهة فصل الشتاء مازالت تأتي إلى مطار العريش والشيخ زويد استعدادا لتجهيزهم وشحنهم بعد ذلك إلى معبر رفح المصري، ومن ثم نقلهم داخل قطاع غزة.

وتابع، أن أكثر من 180 ألف لتر من الوقود دخلوا بالفعل لقطاع غزة منذ بداية الأزمة، وهناك شاحنتين وقود دخلوا بالأمس ضمن 140 شاحنة مساعدات متنوعة بين المستلزمات الغذائية والطبية والدوائية، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 75 شاحنة من المساعدات الغذائية خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات للأهالي القطاع.

