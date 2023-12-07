فخر الصناعة الإسرائيلية.. القسام تستهدف دبابة ميركافا وتدمر 23 آلية عسكرية بخانيونس

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية، حماس، استهدافها، اليوم الخميس، دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

ومنذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا، وأوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن ثمن دبابة ميركافا للجيل الأخير يبلغ 7 ملايين دولار، وتعتبرها قوات الاحتلال أنها فخر الصناعة الإسرائيلية.