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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمعرض إديكس.. أحمد عيسى يعرب عن اهتمام البحرين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

 

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين ووفد مرافق، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رحب وزير الإنتاج الحربى بالوفد البحريني، موضحا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية بما يحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

معرض "إيديكس 2023

من جانبه أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معرباً عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي، ومشيداً بما قام بالاطلاع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيديكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة. 

وأشاد "الجنيد" بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيديكس ٢٠٢٣، مؤكداً على أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافياً بشكل كبير.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن السيد الوزير "محمد صلاح" قام خلال اللقاء بتوجيه الدعوة للجانب البحريني لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

الانتاج الحربى التصنيع البحرين EDEX 2023 إدارة التصنيع

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