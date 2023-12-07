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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

التوحد
التوحد

يعد مرض التوحد من أخطر الأمراض التى تؤثر على مستقبل الإنسان العملى والاجتماعي والشخصي التواصل والتفاعل الاجتماعي وتختلف درجة الضرر حسب نوع ومرحلة التوحد

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ووفقًا لما جاء في موقع"ديلي ميل" قام فريق من علماء جامعة شنغهاي بمحاولة ايجاد علاج لمرض التوحد من خلال حقن الفئران بأداة تحرير الجينات
.

وتعمل هذه الأداة على تغيير طفرة معينة في الحمض النووي المرتبط بأعراض التوحد وعلى الرغم من أن هذه التجربة طبقت حتى الآن فقط على الفئران فقط، لكن الأدلة التي توصل  لها تشير العلماء تؤكد أنه يمكن تطبيقها على البشر.

وجد أن الفئران ذات الخاصية الجينية شهدت انعكاسا كاملا لمشاكلها السلوكية والاجتماعية وحدثت طفرة في رحلة علاجهم من طيف التوحد .

ورُبِط اضطراب طيف التوحد (ASD) بطفرة في جين MEF2C وينتجعن  خلل الحمض النووي مشاكل في عمليات النمو  والتطور  في الدماغ.

وبرغم من أن علماء من كلية طب جامعة شنغهاي جياو تونغ وجامعة فودان في شنغهاي ركزوا على جين واحد، إلا أنهم حذروا من احتمالية وجود عدة طفرات جينية متورطة في تطور مرض التوحد.

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