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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين العرب يطالب بوقف العدوان على غزة

صدى البلد

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهره الثالث بمزيد من الجرائم في مختلف مناطق القطاع، والتي خلّفت وراءها أكثر من 16 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كان من نتيجة هذا العدوان الغاشم في تلك الفترة أكثر من 350 جريمة بحق الصحفيين في حرب الإبادة منهم أكثر من 105 صحفيين بين شهيد ومفقود وأسير (75 شهيدا صحفيا ومن العاملين في قطاع الإعلام من بينهم 7 صحفيات و30 صحفيا أسيرا وصحفيان اثنان مفقودان)، و80 صحفيا على الأقل أصيبوا بجروح في قطاع غزة، وقصف منازل عائلات 60 صحفيًا و63 مقرًا إعلاميًا دمرها الاحتلال في قطاع غزة، و25 إذاعة محلية أغلقها الاحتلال في غزة والضفة.

 

واستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية، عن عدم وجود دلائل على تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والمدنيين خلال هذه الحرب الوحشية على غزة، ونؤكد أنّ هذه التصريحات تشكل دليلا إضافيا على الشراكة الأمريكية الكاملة في الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وهي محاولة لتمرير رواية الاحتلال الكاذبة التي تفندها الدلائل ووقائع الميدان، لكي لا يتم محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الإسرائيليين للصحفيين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.

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